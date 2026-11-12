В Азербайджане готовят новые меры поддержки стартапов и ИТ-компаний

В Азербайджане расширят внедрение ИИ-инструментов в государственном управлении и частном секторе.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития (АИЦР) Шахин Алиев на мероприятии "Цифровые компетенции для медиа", организованном агентством для журналистов.

По его словам, одним из основных направлений является также совершенствование и дальнейшее развитие инфраструктуры. "В правительственном облаке уже создана соответствующая инфраструктура, и в предстоящий период планируется ее дальнейшее расширение", - отметил он.

По словам Ш.Алиева, следующее направление - развитие инновационной экосистемы.

"Готовятся к запуску новые механизмы поддержки для стартапов и частных ИТ-компаний, создающих инновационные продукты и услуги. В стране уже применяются 10-летние налоговые и таможенные льготы для резидентов технопарков. Сегодня Азербайджан формирует конкурентоспособную среду для ИТ-бизнеса не только для отечественных, но и иностранных компаний ", - сказал он.