В Азербайджане готовят новые меры поддержки стартапов и ИТ-компаний
- 12 ноября, 2026
- 10:29
Будьте в курсе главных новостей!
В Азербайджане расширят внедрение ИИ-инструментов в государственном управлении и частном секторе.
Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития (АИЦР) Шахин Алиев на мероприятии "Цифровые компетенции для медиа", организованном агентством для журналистов.
По его словам, одним из основных направлений является также совершенствование и дальнейшее развитие инфраструктуры. "В правительственном облаке уже создана соответствующая инфраструктура, и в предстоящий период планируется ее дальнейшее расширение", - отметил он.
По словам Ш.Алиева, следующее направление - развитие инновационной экосистемы.
"Готовятся к запуску новые механизмы поддержки для стартапов и частных ИТ-компаний, создающих инновационные продукты и услуги. В стране уже применяются 10-летние налоговые и таможенные льготы для резидентов технопарков. Сегодня Азербайджан формирует конкурентоспособную среду для ИТ-бизнеса не только для отечественных, но и иностранных компаний ", - сказал он.