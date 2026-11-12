Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана

    В Азербайджане готовят новые меры поддержки стартапов и ИТ-компаний

    ИКТ
    • 12 ноября, 2026
    • 10:29
    В Азербайджане готовят новые меры поддержки стартапов и ИТ-компаний

    В Азербайджане расширят внедрение ИИ-инструментов в государственном управлении и частном секторе.

    Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития (АИЦР) Шахин Алиев на мероприятии "Цифровые компетенции для медиа", организованном агентством для журналистов.

    По его словам, одним из основных направлений является также совершенствование и дальнейшее развитие инфраструктуры. "В правительственном облаке уже создана соответствующая инфраструктура, и в предстоящий период планируется ее дальнейшее расширение", - отметил он.

    По словам Ш.Алиева, следующее направление - развитие инновационной экосистемы.

    "Готовятся к запуску новые механизмы поддержки для стартапов и частных ИТ-компаний, создающих инновационные продукты и услуги. В стране уже применяются 10-летние налоговые и таможенные льготы для резидентов технопарков. Сегодня Азербайджан формирует конкурентоспособную среду для ИТ-бизнеса не только для отечественных, но и иностранных компаний ", - сказал он.

    Шахин Алиев Искусственный интеллект (ИИ)
    Şahin Əliyev: "Azərbaycanda süni intellektin tətbiqinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulur"
    Shahin Aliyev: Azerbaijan plans to expand AI use
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