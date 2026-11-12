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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт почти на 21%

    Бизнес
    • 12 ноября, 2026
    • 10:28
    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт почти на 21%

    Ненефтегазовый экспорт Азербайджана (без учета немонетарного золота) в январе-октябре 2026 года вырос на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,6 млрд.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, в октябре ненефтегазовый экспорт составил $414,2 млн (+23% от показателя октября 2025 года).

    Экспорт продовольственных товаров за указанный период составил $115,2 млн, а непродовольственных товаров (без учета немонетарного золота) - вырос на 29,9%, до $280,7 млн.

    Согласно данным, в отчетный период экспорт сахара и кондитерских изделий из сахара увеличился почти 2,4 раза, алюминия и изделий из него - на 39,2%, изделий из черных металлов - на 34%, жиров и масел растительного и животного происхождения - на 27,1%, меди и изделий из нее - на 24,9%, органических химических соединений - на 16,1%, хлопкового волокна - на 14,2%, овощей - на 11,6%, кофе и чая - на 10,9%, фруктов - на 6,7%.

    Экспорт сельскохозяйственной продукции за год вырос на 12,7%, до $866,9 млн, а агропромышленной продукции - на 28,8%, до $334,9 млн.

    Совокупный экспорт аграрной и агропромышленной продукции увеличился на 16,7% и составил $1,2 млрд.

    Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРК) Сельхозпродукция Ненефтегазовый экспорт Азербайджана
    Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 21 %-ə yaxın artırıb
    Azerbaijan's non-oil and gas exports rise nearly 21%
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