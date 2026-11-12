В Кюрдамире пройдет аграрный бизнес-фестиваль

Завтра в Кюрдамирском олимпийском спортивном комплексе состоится аграрный бизнес-фестиваль, а также очередная выставка-ярмарка семян.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, в рамках фестиваля в административном здании Кюрдамирской районной исполнительной власти пройдет панельная дискуссия на тему "Механизмы государственной поддержки в аграрной сфере".

Фестиваль стартует в 10:00.