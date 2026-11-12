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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана

    В Кюрдамире пройдет аграрный бизнес-фестиваль

    АПК
    • 12 ноября, 2026
    • 11:11
    В Кюрдамире пройдет аграрный бизнес-фестиваль

    Завтра в Кюрдамирском олимпийском спортивном комплексе состоится аграрный бизнес-фестиваль, а также очередная выставка-ярмарка семян.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, в рамках фестиваля в административном здании Кюрдамирской районной исполнительной власти пройдет панельная дискуссия на тему "Механизмы государственной поддержки в аграрной сфере".

    Фестиваль стартует в 10:00.

    Министерство сельского хозяйства Азербайджана Кюрдамир
    Kürdəmirdə Aqrar Biznes Festivalı keçiriləcək
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