Kürdəmirdə Aqrar Biznes Festivalı keçiriləcək
ASK
- 12 noyabr, 2026
- 10:58
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Sabah saat 10:00-da Kürdəmir Olimpiya İdman Kompleksində Aqrar Biznes Festivalı, eləcə də növbəti Toxum Sərgi-Satış Yarmarkası keçiriləcək.
"Report" bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, festival çərçivəsində Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binasında "Aqrar sahədə dövlətin dəstək mexanizmləri" panel müzakirəsi təşkil olunacaq.
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Kürdəmirdə Aqrar Biznes Festivalı keçiriləcəkASK