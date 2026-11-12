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    İlham Əliyev COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Kürdəmirdə Aqrar Biznes Festivalı keçiriləcək

    ASK
    • 12 noyabr, 2026
    • 10:58
    Kürdəmirdə Aqrar Biznes Festivalı keçiriləcək

    Sabah saat 10:00-da Kürdəmir Olimpiya İdman Kompleksində Aqrar Biznes Festivalı, eləcə də növbəti Toxum Sərgi-Satış Yarmarkası keçiriləcək.

    "Report" bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, festival çərçivəsində Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binasında "Aqrar sahədə dövlətin dəstək mexanizmləri" panel müzakirəsi təşkil olunacaq.

    Aqrar Biznes Festivalı Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (KTN) Kürdəmir
    В Кюрдамире пройдет аграрный бизнес-фестиваль
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