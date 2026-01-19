Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Внешняя политика
    • 19 января, 2026
    • 16:59
    Коллектив посольства Азербайджана во Франции посетил могилу Топчубашева в Париже

    Коллектив посольства Азербайджана во Франции посетил в Париже могилу Алимардан бека Топчубашева в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на аккаунте посольства в соцсети "X".

    Отмечается, что сотрудники посольства совместно с Постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО и азербайджанской диаспорой пришли на могилы видных деятелей Азербайджанского государства Алимардан бека Топчубашева и Джейхуна Гаджибейли на кладбище Сен-Клу в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января, почтив их память и выразив уважение к светлой памяти шехидов.

