Коллектив посольства Азербайджана во Франции посетил могилу Топчубашева в Париже
- 19 января, 2026
- 16:59
Коллектив посольства Азербайджана во Франции посетил в Париже могилу Алимардан бека Топчубашева в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на аккаунте посольства в соцсети "X".
Отмечается, что сотрудники посольства совместно с Постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО и азербайджанской диаспорой пришли на могилы видных деятелей Азербайджанского государства Алимардан бека Топчубашева и Джейхуна Гаджибейли на кладбище Сен-Клу в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января, почтив их память и выразив уважение к светлой памяти шехидов.
À l'occasion du 36e anniversaire de la tragédie du 20 janvier, @AzAmbassadeFr, @AzDelUnesco et la diaspora azerbaïdjanaise se sont recueillis devant les tombes d'Alimardan bey Toptchoubachov et Jeyhoun Hadjibeyli au cimetière de Saint Cloud et ont rendu hommage à la mémoire des… pic.twitter.com/4oVoltfVSN— Azerbaïdjan en France (@AzAmbassadeFr) January 19, 2026