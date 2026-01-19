Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi 20 Yanvar faciəsinin ildönümü münasibətilə Topçubaşovun məzarını ziyarət edib
- 19 yanvar, 2026
- 16:34
Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü münasibətilə Əlimərdan bəy Topçubaşovun məzarını ziyarət edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, səfirlik UNESCO yanında Azərbaycan Daimi Nümayəndəliyi və Azərbaycan diasporu ilə birlikdə 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü münasibətilə Sen-Klu qəbiristanlığında Əlimərdan bəy Topçubaşovun və Ceyhun Hacıbəylinin məzarları önündə toplaşaraq onların xatirəsini yad edib və şəhidlərin əziz xatirəsinə ehtiram göstəriblər.
À l'occasion du 36e anniversaire de la tragédie du 20 janvier, @AzAmbassadeFr, @AzDelUnesco et la diaspora azerbaïdjanaise se sont recueillis devant les tombes d'Alimardan bey Toptchoubachov et Jeyhoun Hadjibeyli au cimetière de Saint Cloud et ont rendu hommage à la mémoire des… pic.twitter.com/4oVoltfVSN— Azerbaïdjan en France (@AzAmbassadeFr) January 19, 2026