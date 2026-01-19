İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi 20 Yanvar faciəsinin ildönümü münasibətilə Topçubaşovun məzarını ziyarət edib

    Xarici siyasət
    • 19 yanvar, 2026
    • 16:34
    Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi 20 Yanvar faciəsinin ildönümü münasibətilə Topçubaşovun məzarını ziyarət edib

    Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü münasibətilə Əlimərdan bəy Topçubaşovun məzarını ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.

    Bildirilib ki, səfirlik UNESCO yanında Azərbaycan Daimi Nümayəndəliyi və Azərbaycan diasporu ilə birlikdə 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü münasibətilə Sen-Klu qəbiristanlığında Əlimərdan bəy Topçubaşovun və Ceyhun Hacıbəylinin məzarları önündə toplaşaraq onların xatirəsini yad edib və şəhidlərin əziz xatirəsinə ehtiram göstəriblər.

    Əlimərdan Bəy Topçubaşov Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva Qara Yanvar
    Коллектив посольства Азербайджана во Франции посетил могилу Топчубашева в Париже

