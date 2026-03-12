Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Колинда Грабар-Китарович: Международные институты должны адаптироваться к новым реалиям

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 16:32
    Колинда Грабар-Китарович: Международные институты должны адаптироваться к новым реалиям

    Международные институты нуждаются в реформировании и должны адаптироваться к новым геополитическим реалиям.

    Как сообщает Report, об этом заявила бывший президент Хорватии (2015–2020гг) Колинда Грабар-Китарович на XIII Глобальном Бакинском форуме.

    По ее словам, основанный на правилах международный порядок сегодня постепенно уступает системе, в которой ключевую роль играет баланс сил. На этом фоне, подчеркнула она, особенно важно сохранять базовые принципы международного права, включая суверенитет государств, территориальную целостность и политическую независимость.

    Она отметила, что мир сталкивается с высокой волатильностью и множеством конфликтных точек, однако главная проблема заключается не только в нестабильности, но и в самоуспокоенности международного сообщества.

    "Для эффективного реагирования на современные вызовы необходимо реформировать международные институты, чтобы они соответствовали текущим геополитическим реалиям и могли более эффективно обеспечивать соблюдение международных норм и принципов", - сказала бывший президент Хорватии.

    Колинда Грабар-Китарович Глобальный Бакинский форум
    Kolinda Qrabar-Kitaroviç: Beynəlxalq institutlar yeni reallıqlara uyğunlaşmalıdır
    Ты - Король

    Последние новости

    17:03

    В Азербайджане утвержден порядок первичной постановки на воинский учет

    Армия
    17:02
    Фото

    Возвращающихся в Ходжавенд и Ходжалы жителей сопровождали бригады скорой помощи

    Здоровье
    16:59

    Президент 73-й сессии ГА ООН указала на глубинные причины кризиса многосторонности

    Внешняя политика
    16:54

    Брунер: В мае ЕС представит отчет по либерализации визового режима с Арменией

    В регионе
    16:49

    Азербайджан пригласил администрацию Хиросимы на WUF13

    Внешняя политика
    16:49

    В Азербайджане отрегулированы цены на ряд лекарственных средств

    Здоровье
    16:42
    Фото

    Президент Ильхам Алиев выступил на открытии XIII Глобального Бакинского форума - ОБНОВЛЕНО-3

    Внутренняя политика
    16:40

    Райт: ВМС США к концу марта вероятно, смогут сопровождать суда в Ормузском проливе

    Другие страны
    16:33

    Аль Ануни: Брюссель признателен Баку за безопасную репатриацию европейцев из Ирана

    Внешняя политика
    Лента новостей