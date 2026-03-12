Колинда Грабар-Китарович: Международные институты должны адаптироваться к новым реалиям

Международные институты нуждаются в реформировании и должны адаптироваться к новым геополитическим реалиям.

Как сообщает Report, об этом заявила бывший президент Хорватии (2015–2020гг) Колинда Грабар-Китарович на XIII Глобальном Бакинском форуме.

По ее словам, основанный на правилах международный порядок сегодня постепенно уступает системе, в которой ключевую роль играет баланс сил. На этом фоне, подчеркнула она, особенно важно сохранять базовые принципы международного права, включая суверенитет государств, территориальную целостность и политическую независимость.

Она отметила, что мир сталкивается с высокой волатильностью и множеством конфликтных точек, однако главная проблема заключается не только в нестабильности, но и в самоуспокоенности международного сообщества.

"Для эффективного реагирования на современные вызовы необходимо реформировать международные институты, чтобы они соответствовали текущим геополитическим реалиям и могли более эффективно обеспечивать соблюдение международных норм и принципов", - сказала бывший президент Хорватии.