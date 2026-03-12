İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Kolinda Qrabar-Kitaroviç: Beynəlxalq institutlar yeni reallıqlara uyğunlaşmalıdır

    Xarici siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 16:37
    Kolinda Qrabar-Kitaroviç: Beynəlxalq institutlar yeni reallıqlara uyğunlaşmalıdır

    Beynəlxalq institutlar yeni geosiyasi reallığa və dünya siyasətindəki dəyişikliklərə uyğunlaşmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Xorvatiyanın sabiq prezidenti Kolinda Qrabar-Kitaroviç XIII Qlobal Bakı Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, qaydalara əsaslanan beynəlxalq nizam bu gün tədricən öz yerini güclər balansının əsas rol oynadığı sistemə verir. Bu fonda o vurğulayıb ki, dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və siyasi müstəqilliyi də daxil olmaqla, beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərini qoruyub saxlamaq xüsusilə vacibdir.

    O qeyd edib ki, dünya yüksək volatillik və çoxsaylı münaqişə nöqtələri ilə üzləşir, lakin əsas problem təkcə qeyri-sabitlikdə deyil, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin arxayınlığındadır.

    "Müasir çağırışlara effektiv cavab vermək üçün beynəlxalq institutlarda elə islahatlar aparmaq lazımdır ki, onlar mövcud geosiyasi reallıqlara uyğun gəlsin və beynəlxalq norma və prinsiplərə riayət olunmasını daha səmərəli şəkildə təmin edə bilsinlər", - Xorvatiyanın sabiq prezidenti deyib.

    Qlobal Bakı Forumu
    Колинда Грабар-Китарович: Международные институты должны адаптироваться к новым реалиям
    Kolinda Grabar-Kitarovic: International institutions must adapt to new realities

    Son xəbərlər

    12:06

    Yevlaxda iki yaşlı uşaq su kanalına düşərək ölüb

    Hadisə
    12:03

    Tərtərdə qadın doğuş zamanı ölüb

    Hadisə
    12:02
    Foto

    "Baku Steel Company" 2025-ci ildə ABŞ və Avropaya ixracını artırıb

    Biznes
    12:02

    Fərrux Mahmudov: "Bolqarıstana məğlubiyyət gələcək qələbələrin başlanğıcıdır"

    Komanda
    12:00

    Azərbaycan xırdabuynuzlu heyvanların taunu xəstəliyindən azad ölkə statusu alıb

    Sağlamlıq
    11:58

    İraqda qəzaya uğrayan ABŞ təyyarəsinin göyərtəsində 5 nəfər olub – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:49

    Hörmüz boğazının bağlanması Fars körfəzi ölkələrinə 15,1 milyard dollar zərər vurub

    Energetika
    11:47

    Azərbaycanda ötən il qeyri-neft ÜDM-nin 13%-i nəqliyyat-logistika və İKT sektorlarının payına düşüb

    İnfrastruktur
    11:46

    Nadir Nəbiyev: "Şəfa" rəhbərliyi tək kluba yox, Azərbaycan futboluna xeyir verməyi düşünür"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti