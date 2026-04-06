Кобахидзе: Ильхам Алиев — ценный друг Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев является ценным другом Грузии.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам Кобахидзе, визиты Ильхама Алиева в Грузию всегда имеют особое значение.

"Его визит в Грузию - это всегда большая честь для нас. Мы воспользовались возможностью обсудить двусторонние отношения и процессы, происходящие в регионе. Уверен, что сегодняшний визит Ильхама Алиева внесет огромный вклад", - отметил премьер-министр.