Кобахидзе: Ильхам Алиев — ценный друг Грузии
Внешняя политика
- 06 апреля, 2026
- 14:09
Президент Азербайджана Ильхам Алиев является ценным другом Грузии.
Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
По словам Кобахидзе, визиты Ильхама Алиева в Грузию всегда имеют особое значение.
"Его визит в Грузию - это всегда большая честь для нас. Мы воспользовались возможностью обсудить двусторонние отношения и процессы, происходящие в регионе. Уверен, что сегодняшний визит Ильхама Алиева внесет огромный вклад", - отметил премьер-министр.
