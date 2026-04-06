İrakli Kobaxidze: İlham Əliyev Gürcüstanın dəyərli dostudur
Xarici siyasət
- 06 aprel, 2026
- 14:04
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gürcüstanın dəyərli dostudur.
"Report"un Tbilisiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu sözləri Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə mətbuata bəyanatında söyləyib.
Kobaxidze Azərbaycan Prezidentinin Gürcüstana səfərinin qarşılıqlı münasibətlərin inkişafına töhfə verəcəyini vurğulayıb:
"Onun Gürcüstana səfəri hər zaman bizim üçün böyük şərəfdir. Biz fürsətdən istifadə edərək ikitərəfli münasibətləri və regiondakı prosesləri müzakirə etdik. Prezident İlham Əliyevin bu günkü səfəri bu işlərə çox böyük töhfə verəcək. Dəvətimizi qəbul edib ölkəmizə səfər etdiyinizə və bu əməkdaşlığın dərinləşdirilməsində təşəbbüsünüzə görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm".
