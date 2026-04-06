    • 06 апреля, 2026
    • 14:33
    Кобахидзе: Грузия и Азербайджан нацелены на укрепление сотрудничества

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси и Баку намерены углублять сотрудничество в сферах взаимного интереса.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    "Имею честь принимать президента Азербайджана Ильхама Алиева и делегацию Азербайджанской Республики в Тбилиси. Мы подчеркнули наше тесное партнерство, важность мира и стабильности в регионе, а также возможности дальнейшего укрепления сотрудничества между Грузией и Азербайджаном в сферах взаимного интереса", - написал он.

    Визит Ильхама Алиева в Грузию Ираклий Кобахидзе Ильхам Алиев Грузия Азербайджано-грузинские отношения
    Kobaxidze: Gürcüstan və Azərbaycan əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədirlər
    Kobakhidze: Georgia and Azerbaijan aim to strengthen cooperation

