Кобахидзе: Грузия и Азербайджан нацелены на укрепление сотрудничества
Внешняя политика
- 06 апреля, 2026
- 14:33
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси и Баку намерены углублять сотрудничество в сферах взаимного интереса.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.
"Имею честь принимать президента Азербайджана Ильхама Алиева и делегацию Азербайджанской Республики в Тбилиси. Мы подчеркнули наше тесное партнерство, важность мира и стабильности в регионе, а также возможности дальнейшего укрепления сотрудничества между Грузией и Азербайджаном в сферах взаимного интереса", - написал он.
