Кобахидзе: Грузия и Азербайджан нацелены на укрепление сотрудничества

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси и Баку намерены углублять сотрудничество в сферах взаимного интереса.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

"Имею честь принимать президента Азербайджана Ильхама Алиева и делегацию Азербайджанской Республики в Тбилиси. Мы подчеркнули наше тесное партнерство, важность мира и стабильности в регионе, а также возможности дальнейшего укрепления сотрудничества между Грузией и Азербайджаном в сферах взаимного интереса", - написал он.