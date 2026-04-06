    Kobaxidze: Gürcüstan və Azərbaycan əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədirlər

    Xarici siyasət
    • 06 aprel, 2026
    • 14:40
    Kobaxidze: Gürcüstan və Azərbaycan əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədirlər

    Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze Tbilisi və Bakının qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığı dərinləşdirmək niyyətində olduqlarını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi və Azərbaycan Respublikasının nümayəndə heyətini Tbilisidə qəbul etməkdən şərəf duyuram. Biz sıx tərəfdaşlığımızı, regionda sülh və sabitliyin vacibliyini, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə Gürcüstan və Azərbaycan arasında əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi imkanlarını vurğuladıq", - o yazıb.

    İlham Əliyev İrakli Kobaxidze Azərbaycan Gürcüstan İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    Кобахидзе: Грузия и Азербайджан нацелены на укрепление сотрудничества
    Kobakhidze: Georgia and Azerbaijan aim to strengthen cooperation

