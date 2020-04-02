​Китай подарил Азербайджану 5 000 комплектов тестов на коронавирус

Китайская Народная Республика (КНР) оказала Азербайджану поддержку в борьбе с эпидемией коронавируса. Церемония передачи помощи состоялась 2 апреля в МИД Азербайджана.

По сообщению Report, выступивший на церемонии замминистра иностранных дел Рамиз Гасанов отметил символичность даты проведения церемонии, совпавшей с 28-летней годовщиной установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем.

Было подчеркнуто, что между Азербайджаном и Китаем сложился политический диалог высокого уровня, основанный на доверии и взаимопонимании. Стороны поддерживают друг друга в вопросах исключительной значимости, в том числе в нагорно-карабахском конфликте и принципе "Единого Китая". С удовлетворением было отмечено, что в период глобальной борьбы с коронавирусом, Азербайджан и Китай сохранили приверженность традициям дружбы и солидарности, наглядным проявлением которых является передача Китаем в дар Азербайджану комплектов тестов для выявления инфекции COVID-19.

Р.Гасанов выразил признательность китайскому народу и правительству за оказанную поддержку. Он отметил, что Азербайджан с первых дней борьбы с эпидемией в Китае проявил солидарность с китайским народом, оказав китайскому народу материальную и моральную поддержку. Посол Китая в Азербайджане госпожа Го Мин высоко оценила уровень двусторонних отношений, носящих подлинно дружеский и доверительный характер. Она подчеркнула, что правительство Азербайджана и иные дружественные страны оказали Китаю поддержку в трудный период.

Было отмечено, что президент Азербайджана Ильхам Алиев одним из первых направил письмо с соболезнованиями на имя главы Китая Си Цзиньпина.

Посол отметила, что, придавая значимость отношениям с Азербайджаном, Китай принял решение преподнести в дар Азербайджану тест на выявление коронавируса из расчета на 5 000 человек. В заключение стороны подписали Акт сдачи-приемки лекарственных препаратов по борьбе с коронавирусом.