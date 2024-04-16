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Фуад Гусейналиев: Казахстан может выступить в роли нейтрального посредника между Азербайджаном и Арменией

Фуад Гусейналиев: Казахстан может выступить в роли нейтрального посредника между Азербайджаном и Арменией Казахстан готов выступить в роли нейтрального посредника между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
16 апреля 2024 г. 14:05
Фуад Гусейналиев: Казахстан может выступить в роли нейтрального посредника между Азербайджаном и Арменией

Казахстан готов выступить в роли нейтрального посредника между Азербайджаном и Арменией.

Об этом директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев сказал в эфире телеканала ARB24.

Он отметил, что Казахстан занимает очень важное географическое положение в Центральной Азии и проводит достаточно сбалансированную политику с Китаем, США, Европой и Россией.

Гусейналиев отметил, что Астана также играет очень важную роль в проекте Среднего коридора. По его мнению, число таких стран, как Казахстан, которые поддержат установление мира на Южном Кавказе, невелико: "Одной из них является Грузия, а другой - Казахстан, который не имеет сторонних интересов на Южном Кавказе. Они выступают за установление здесь мира, а также открытие транспортно-коммуникационных линий".

Он подчеркнул, что все это может быть достигнуто путем установления мира на Южном Кавказе: "С этой точки зрения можно сказать, что Астана имеет серьезные интересы исключительно в мирном процессе".

"Думаю, что официальная Астана согласилась на нейтральное посредничество только в том формате, который предложил Азербайджан. Эта страна предложила свое посредничество для того, чтобы представители Азербайджана и Армении путем переговоров пришли к общему знаменателю. Этот шаг, конечно, соответствует желанию Азербайджана. Потому что интересы России, Евросоюза и США не позволяют им быть объективными посредниками в мирном процессе", - заявил Ф. Гусейналиев.

Комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о вопросах делимитации и демаркации границы на встрече с президентом Казахстана, Ф.Гусейналиев отметил, что речь идет о 8 принадлежащих Азербайджану селах, которые до сих пор находятся под армянской оккупацией:

"Пашинян в своих предыдущих заявлениях говорил, что 4 села обязательно будут переданы Азербайджану, а вопрос остальных 4 сел еще требует обсуждения. Но в настоящее время идея возвращения даже 4 сел вызывает в Армении серьезную озабоченность. То есть армяне не хотят возвращать принадлежащие Азербайджану земли. С другой стороны, неизвестно, сколько составит территория Армении без процесса делимитации и демаркации. Ссылающийся на Алматинскую декларацию 1991 года Пашинян должен знать, что между двумя бывшими советскими республиками никогда не было четких границ. С данной точки зрения решение указанного вопроса может быть возможно только после процесса делимитации и демаркации".

По словам директора агентства, на фоне всего сказанного существует ряд других вопросов, открытых для обсуждения, например, форма доступа Азербайджана к вышеупомянутым 8 селам.

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Версия на английском языке Fuad Huseynaliyev: Kazakhstan may act as neutral mediator between Azerbaijan, Armenia
Версия на азербайджанском языке Fuad Hüseynəliyev: Qazaxıstan Azərbaycanla Ermənistan arasında bitərəf vasitəçi rolunda çıxış edə bilər

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