Кая Каллас: Удары Ирана по Нахчывану совершенно неприемлемы

Глава европейской дипломатии провела разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым на фоне атак иранских беспилотников на Нахчыван.

Об этом европейскому бюро Report заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в ответ на запрос.

По ее словам, в ходе разговора она подчеркнула полную солидарность Европейского союза с правительством и народом Азербайджана.

"Удары иранских беспилотников по Нахчыванской области Азербайджана совершенно неприемлемы. Эти атаки являются дальнейшей эскалацией со стороны Ирана и повышают вероятность распространения войны за пределы Ближнего Востока", - сказала Каллас.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.