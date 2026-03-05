İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Kaya Kallas: İranın Naxçıvana zərbələri tamamilə qəbuledilməzdir

    Xarici siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 19:13
    Kaya Kallas: İranın Naxçıvana zərbələri tamamilə qəbuledilməzdir

    Avropa diplomatiyasının rəhbəri İranın pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə Naxçıvana hücumları fonunda Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla danışıq aparıb.

    Bu barədə "Report"un Avropa bürosunun sorğusuna Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas cavab verib.

    O, Aİ-nin Azərbaycan hökuməti və xalqı ilə tam həmrəyliyini vurğulayıb.

    "İran PUA-larının Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsinə zərbələri tamamilə qəbuledilməzdir. Bu hücumlar İran tərəfindən növbəti eskalasiyadır və müharibənin Yaxın Şərqdən kənara yayılması ehtimalını artırır", - Kallas deyib.

    Xatırladaq ki, martın 5-də İran pilotsuz uçuş aparatları ilə Naxçıvan ərazisindəki obyektlərə hücum edib. Dronlardan biri Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının terminal binasının üzərinə, ikincisi isə Şəkərabad kəndindəki məktəb binasının yaxınlığına düşüb. Hava limanına hücum nəticəsində dörd mülki şəxs xəsarət alıb. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Müctəba Dəmirçilu XİN-ə çağırılıb. Azərbaycan cavab zərbəsi endirmək hüququnu özündə saxladığını bəyan edib.

    Naxçıvan aeroportuna dron hücumu Kaya Kallas Avropa İttifaqı
    Кая Каллас: Удары Ирана по Нахчывану совершенно неприемлемы

    Son xəbərlər

    19:41

    Gürcüstanın müdafiə naziri Azərbaycanın müdafiə nazirinə zəng edib

    Digər
    19:37

    Tokayev İranın Naxçıvana hücumunu pisləyib

    Xarici siyasət
    19:35

    Səfir: Bolqarıstan İranın Naxçıvana dron hücumunu qətiyyətlə pisləyir

    Xarici siyasət
    19:33

    Paşinyan regiondakı vəziyyətlə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib

    Region
    19:33

    İsrail XİN başçısı İranın Azərbaycana hücumunu qəbuledilməz adlandırıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:28
    Foto

    Bu günədək Azərbaycan vasitəsilə 46 ölkənin 1341 vətəndaşı İrandan təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    19:27

    Pakistan Azərbaycana edilən dron hücumu ilə bağlı dərin narahatlığını ifadə edib

    Xarici siyasət
    19:25

    Türkiyə və Azərbaycan müdafiə nazirləri İranın Naxçıvana hücumunu müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    19:22

    Niderland İranın Naxçıvana hücumunu pisləyib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti