    Касым-Жомарт Токаев: Азербайджан для Казахстана - особая страна, братское государство

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 12:35
    Азербайджан для Казахстана - особая страна, братское государство.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на втором заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан.

    "Нас объединяют общие исторические корни, богатое духовно-культурное наследие, в конце концов, соответствующий менталитет, взгляд на вещи, на развитие ситуации. И на этой незыблемой почве мы успешно развиваем наше многогранное сотрудничество", - отметил глава Казахстанского государства.

