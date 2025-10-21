Prezident Tokayev: Azərbaycan Qazaxıstan üçün müstəsna ölkə, qardaş dövlətdir
Xarici siyasət
- 21 oktyabr, 2025
- 12:38
Azərbaycan Qazaxıstan üçün müstəsna ölkə, qardaş dövlətdir.
"Report" xəbər verir ki, bu bəyanatla Azərbaycan-Qazaxıstan Ali Dövlətlərarası Şurasının ikinci iclasında Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev çıxış edib.
Qazaxıstan dövlətinin başçısı vurğulayıb: "Bizi ortaq tarixi köklər, zəngin mənəvi-mədəni irs, nəhayət uyğun mentalitet, hadisələrə, vəziyyətin inkişafına baxış birləşdirir. Bu sarsılmaz təməl üzərində çoxşaxəli əməkdaşlığımızı uğurla inkişaf etdiririk".
Son xəbərlər
13:51
Azərbaycan-Qazaxıstan sənədləri mübadilə olunubXarici siyasət
13:50
Ermənistan və Türkiyə Gümrü-Qars dəmir yolunun bərpasını müzakirə edəcəkRegion
13:47
Azərbaycan ötən ay genişzolaqlı internetin orta sürətinə görə Cənubi Qafqazda liderliyini saxlayıbİKT
13:47
Foto
Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü keçirilib - ƏLAVƏ OLUNUBXarici siyasət
13:43
AFFA U-13 Liqasında çıxış edən komanda yarışdan kənarlaşdırılıbFutbol
13:43
Ukraynada hərbi səfərbərliyin yeni dalğası elan olunubDigər ölkələr
13:41
Prezident İlham Əliyev: Zəngəzur dəhlizinin açılması 2028-ci ilin sonunadək baş verə bilərXarici siyasət
13:40
Erməni sürücülərin Rusiya ərazisində qalma müddəti 180 günə qədər uzadıla bilərRegion
13:37