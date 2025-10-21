İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Prezident Tokayev: Azərbaycan Qazaxıstan üçün müstəsna ölkə, qardaş dövlətdir

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2025
    • 12:38
    Prezident Tokayev: Azərbaycan Qazaxıstan üçün müstəsna ölkə, qardaş dövlətdir

    Azərbaycan Qazaxıstan üçün müstəsna ölkə, qardaş dövlətdir.

    "Report" xəbər verir ki, bu bəyanatla Azərbaycan-Qazaxıstan Ali Dövlətlərarası Şurasının ikinci iclasında Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev çıxış edib.

    Qazaxıstan dövlətinin başçısı vurğulayıb: "Bizi ortaq tarixi köklər, zəngin mənəvi-mədəni irs, nəhayət uyğun mentalitet, hadisələrə, vəziyyətin inkişafına baxış birləşdirir. Bu sarsılmaz təməl üzərində çoxşaxəli əməkdaşlığımızı uğurla inkişaf etdiririk".

    Kasım-Jomart Tokayev İlham Əliyev Qazaxıstan Azərbaycan
    Касым-Жомарт Токаев: Азербайджан для Казахстана - особая страна, братское государство
    Kassym-Jomart Tokayev: Azerbaijan is a special country for Kazakhstan, a fraternal state

    Son xəbərlər

    13:51

    Azərbaycan-Qazaxıstan sənədləri mübadilə olunub

    Xarici siyasət
    13:50

    Ermənistan və Türkiyə Gümrü-Qars dəmir yolunun bərpasını müzakirə edəcək

    Region
    13:47

    Azərbaycan ötən ay genişzolaqlı internetin orta sürətinə görə Cənubi Qafqazda liderliyini saxlayıb

    İKT
    13:47
    Foto

    Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü keçirilib - ƏLAVƏ OLUNUB

    Xarici siyasət
    13:43

    AFFA U-13 Liqasında çıxış edən komanda yarışdan kənarlaşdırılıb

    Futbol
    13:43

    Ukraynada hərbi səfərbərliyin yeni dalğası elan olunub

    Digər ölkələr
    13:41

    Prezident İlham Əliyev: Zəngəzur dəhlizinin açılması 2028-ci ilin sonunadək baş verə bilər

    Xarici siyasət
    13:40

    Erməni sürücülərin Rusiya ərazisində qalma müddəti 180 günə qədər uzadıla bilər

    Region
    13:37

    "Şamaxı"nın futbolçusu 3 oyunluq cəzalanıb, klub 4500 manat cərimələnib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti