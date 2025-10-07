Карни на встрече с Трампом коснулся мира между Баку и Ереваном

Премьер-министр Канады Марк Карни на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме затронул мир между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, Карни назвал Трампа трансформативным президентом.

"Несколько месяцев назад вы любезно принимали меня и некоторых моих коллег. И с тех пор произошли изменения в экономике, беспрецедентные обязательства партнеров НАТО по оборонным расходам, мир между Индией и Пакистаном, Азербайджаном и Арменией", - подчеркнул премьер Канады.

Напомним, что в Вашингтоне 8 августа лидеры Азербайджана и Армении в присутствии президента США подписали совместную декларацию, состоящую из 7 пунктов. Один из пунктов этого документа касается запуска Зангезурского коридора ("Маршрута Трампа") в рамках разблокирования региональных коммуникаций.

Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.