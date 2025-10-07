Kanadanın Baş naziri ABŞ Prezidenti ilə Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülhdən danışıb
Xarici siyasət
- 07 oktyabr, 2025
- 20:59
Kanadanın Baş naziri Mark Karni Ağ Evdə ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşü zamanı Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülhdən danışıb.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, Karni Trampı transformativ (dəyişiklik yaradan) prezident adlandırıb.
"Bir neçə ay əvvəl məni və bəzi həmkarlarımı mehribanlıqla qonaq etdiniz. Və o vaxtdan bu yana iqtisadiyyatda dəyişiklik, NATO tərəfdaşlarının müdafiə xərclərinə dair görünməmiş öhdəliklər götürməsi, Hindistan və Pakistan, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh baş verib".
Son xəbərlər
21:11
Foto
Xorvatiya parlamentinin sədri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlibMilli Məclis
21:02
III MDB Oyunları: Azərbaycan medal sıralamasında ikinci pilləyə yüksəlibFərdi
20:59
Kanadanın Baş naziri ABŞ Prezidenti ilə Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülhdən danışıbXarici siyasət
20:53
Azərbaycanla Rumıniya arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunubXarici siyasət
20:42
Gəncədə 3 marşrut avtobusunun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilirİnfrastruktur
20:37
Qırğızıstanlı nazir: Azərbaycanla təcrübə mübadiləsi bizim üçün çox önəmlidirXarici siyasət
20:33
Foto
Video
Qəbələdə TDT Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Görüşü keçirilib - YENİLƏNİB-6Xarici siyasət
20:21
Səfir: Cənubi Koreya Bakının regionda davamlı sülhə nail olmaq əzminin şahidi olduXarici siyasət
20:01