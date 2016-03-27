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    Карасин: Планируется встреча глав МИД России, Ирана и Азербайджана

    Сроки визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Баку прорабатываются

    Баку. 27 Марта. REPORT.AZ/ МИД России подтверждает планы провести трехстороннюю встречу глав МИД России Сергея Лаврова, МИД Ирана Джавада Зарифа и МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова, она пока прорабатывается.

    Как передает Report, об этом заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.

    "Да, такая встреча планируется, давайте дождемся ее", — сказал Карасин, не уточнив в какие сроки она может пройти.

    Сроки визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Баку прорабатываются, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    В феврале представитель МИД Ирана сообщил о планируемой в Баку встрече глав МИД России, Ирана и Азербайджана. По его словам, на этой встрече будут обсуждаться вопросы реализации договоренностей, достигнутых на встрече президента Ирана Хасана Роухани и президента Азербайджан Ильхама Алиева. После этого столицы Азербайджана и Ирана посетил с визитом статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

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