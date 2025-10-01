Камран Алиев: Вашингтонские договоренности стали политической победой Азербайджана

Вашингтонские договоренности между Азербайджаном и Арменией являются политической победой Азербайджана, одержавшего победу на поле боя.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев на мероприятии по случаю 107-й годовщины образования органов прокуратуры Азербайджана.

Он отметил, что Азербайджан никогда не был сторонником военного решения конфликта, однако переговоры, длившиеся на протяжении 30 лет, не дали никаких результатов.

Генпрокурор добавил, что отмена США 907-й поправки также стала новой победой президента Ильхама Алиева в политико-дипломатической сфере.