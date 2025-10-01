Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Камран Алиев: Вашингтонские договоренности стали политической победой Азербайджана

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2025
    • 12:03
    Вашингтонские договоренности между Азербайджаном и Арменией являются политической победой Азербайджана, одержавшего победу на поле боя.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев на мероприятии по случаю 107-й годовщины образования органов прокуратуры Азербайджана.

    Он отметил, что Азербайджан никогда не был сторонником военного решения конфликта, однако переговоры, длившиеся на протяжении 30 лет, не дали никаких результатов.

    Генпрокурор добавил, что отмена США 907-й поправки также стала новой победой президента Ильхама Алиева в политико-дипломатической сфере.

    Лента новостей