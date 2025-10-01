İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Kamran Əliyev: ABŞ-də imzalanan sülh sənədi Azərbaycanın siyasi qələbəsidir

    Xarici siyasət
    • 01 oktyabr, 2025
    • 11:22
    Kamran Əliyev

    Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh istiqamətində bu il avqustun 8-də ABŞ-də imzalanan sənəd Azərbaycanın müharibədəki qələbəsindən sonra olan siyasi qələbəsidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş prokuror Kamran Əliyev 1 Oktyabr - Azərbaycan prokurorluq işçilərinin peşə bayramı günü və Azərbaycan Prokurorluğunun yaradılmasının 107-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbirdə deyib.

    O bildirib ki, Azərbaycan heç vaxt müharibə tərəfdarı olmayıb: "Biz ona görə müharibə apardıq ki, torpaqlarımız geri qayıtsın. 30 il ərzində aparılan danışıqlar heç bir nəticə vermədi".

    Baş prokuror əlavə edib ki, həmçinin ABŞ-də Azərbaycana qarşı sanksiyanı nəzərdə tutan "907-ci düzəliş"in ləğvi də Prezident İlham Əliyevin siyasi və diplomatik sahədə qazandığı yeni qələbə idi".

    Kamran Əliyev ABŞ Ermənistan
    Камран Алиев: Вашингтонские договоренности стали политической победой Азербайджана

