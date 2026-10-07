Камиль Хасиев вручил верительные грамоты президенту Австрии

Новый посол Азербайджанской Республики в Австрии Камиль Хасиев вручил верительные грамоты федеральному президенту Александру Ван дер Беллену.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Австрии и Словении в соцсети X.

В ходе встречи посол Хасиев передал австрийскому лидеру приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Церемония вручения завершилась прохождением почетного караула под звуки государственных гимнов Азербайджана и Австрии в официальной резиденции президента в Хофбурге", - говорится в сообщении.