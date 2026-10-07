Камиль Хасиев вручил верительные грамоты президенту Австрии
- 07 октября, 2026
- 19:15
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Новый посол Азербайджанской Республики в Австрии Камиль Хасиев вручил верительные грамоты федеральному президенту Александру Ван дер Беллену.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Австрии и Словении в соцсети X.
В ходе встречи посол Хасиев передал австрийскому лидеру приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева.
"Церемония вручения завершилась прохождением почетного караула под звуки государственных гимнов Азербайджана и Австрии в официальной резиденции президента в Хофбурге", - говорится в сообщении.
🇦🇹 Kamil Khasiyev überreichte dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen sein Beglaubigungsschreiben anlässlich seiner Ernennung zum Botschafter der Republik Aserbaidschan in Österreich. Botschafter Khasiyev übermittelte Herrn Van der Bellen die Grüße und besten Wünsche des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev. Die Präsentationszeremonie endete mit einer Parade vor der Ehrenwache zu den Klängen der Nationalhymnen von Aserbaidschan und Österreich im Hofburgpalast, dem Sitz des Präsidenten.— Embassy of Azerbaijan in Austria and Slovenia (@AzEmbAustria) October 7, 2026