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    Камиль Хасиев вручил верительные грамоты президенту Австрии

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 19:15
    Камиль Хасиев вручил верительные грамоты президенту Австрии

    Новый посол Азербайджанской Республики в Австрии Камиль Хасиев вручил верительные грамоты федеральному президенту Александру Ван дер Беллену.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Австрии и Словении в соцсети X.

    В ходе встречи посол Хасиев передал австрийскому лидеру приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    "Церемония вручения завершилась прохождением почетного караула под звуки государственных гимнов Азербайджана и Австрии в официальной резиденции президента в Хофбурге", - говорится в сообщении.

    Александр Ван дер Беллен Камиль Хасиев Азербайджано-австрийские отношения Верительные грамоты
    Kamil Xasiyev etimadnaməsini Avstriya Prezidentinə təqdim edib
    Azerbaijan's ambassador presents credentials to Austrian president
    44 - Tezliklə
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