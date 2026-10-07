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    Kamil Xasiyev etimadnaməsini Avstriya Prezidentinə təqdim edib

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2026
    • 19:13
    Kamil Xasiyev etimadnaməsini Avstriya Prezidentinə təqdim edib

    Azərbaycanın Avstriyadakı səfiri Kamil Xasiyev etimadnaməsini Avstriya Respublikasının Federal Prezidenti Aleksander Van der Bellenə təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Avstriya və Sloveniyadakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.

    "Səfir K. Xasiyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin salamlarını və ən xoş arzularını cənab Aleksander Van der Bellenə çatdırıb", - paylaşımda bildirib.

    Qeyd olunub ki, təqdimetmə mərasimi Prezident iqamətgahının yerləşdiyi Hofburq sarayında Azərbaycan və Avstriyanın dövlət himnlərinin sədaları altında fəxri qarovul qarşısında keçidlə sona çatıb.

    Kamil Xasiyev Aleksander Van der Bellen Azərbaycan Avstriya
    Камиль Хасиев вручил верительные грамоты президенту Австрии
    Azerbaijan's ambassador presents credentials to Austrian president
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