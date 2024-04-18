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Кайрат Сарыбай: Азербайджан обладает уникальным опытом в постконфликтном восстановлении

Кайрат Сарыбай: Азербайджан обладает уникальным опытом в постконфликтном восстановлении Азербайджана обладает уникальным опытом в вопросе постконфликтного восстановления.
Внешняя политика
18 апреля 2024 г. 09:34

Азербайджана обладает уникальным опытом в вопросе постконфликтного восстановления.

Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь СВМДА посол Кайрат Сарыбай.

Сарыбай также отметил, что постконфликтная реабилитация происходит в солидарности с международным сообществом.

По словам Сарыбая, министр иностранных дел Азербайджан Джейхун Байрамов подтвердил, что процесс трансформации СВМДА будет продолжен.

"Речь идет об усовершенствовании институциональной основы СВМДА, включая принятие устава. До сегодняшнего дня функцию устава выполнял Алматинский акт, однако назрела настоятельная потребность в изменении уставе", - сказал он.

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