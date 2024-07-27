БИГ распространил заявление о нарушении Олимпийских принципов на играх "Париж-2024"

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его правительство представляют Олимпийские игры 2024 года в Париже как "момент мира и надежды", однако колониальная и неоколониальная политика Франции говорит об обратном.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его правительство представляют Олимпийские игры 2024 года в Париже как "момент мира и надежды", однако колониальная и неоколониальная политика Франции говорит об обратном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Бакинской инициативной группы (БИГ), в котором говорится о нарушении Олимпийских принципов на играх "Париж-2024".

БИГ приводит в заявлении положение Олимпийской хартии, согласно которому цель Олимпизма заключается в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства.

Вместе с этим, согласно информации, полученной от представителей политических партий и движений, борющихся за независимость в Полинезии, Корсике, Меланезии, Карибских и Антильских островах, были зафиксированы случаи дискриминации в сфере занятости и доступа к жилью, а также эксплуатации природных ресурсов или, например, массовой иммиграции, организованной под покровительством правительства Франции.

В заявлении перечисляются противоречащие духу Олимпиады факты, которые имеют место быть:

В их числе Реализация слабой стратегии экономического развития в пользу французских монополистов на соответствующих территориях: чрезмерная продовольственная зависимость населения (более 80% продуктов питания поступает из Франции), высокая стоимость жизни, бедность (50% населения Французской Гвианы живет за чертой бедности) и массовая безработица, приводящая к различным беспорядкам (насилие, торговля оружием и наркотиками) - все это серьезно угрожает будущему этих территорий;

Нератификация Конвенции о коренных народах 1989 года (№ 169) (Французская Гвиана);

Установление гегемонии французской культуры и политики ассимиляции, которая отодвигает на второй план местные языки, находящиеся под нарастающей угрозой, и применение в местных школах французских учебных программ, несоответствующих ни их местной истории, ни географии, ни культуре, ни их видению относительно будущего;

Захват земель (90% территории Французской Гвианы принадлежит государству Франция), контроль над миллионами квадратных километров исключительной экономической зоны (ИЭЗ) (Франция является второй по величине морской державой в мире с ИЭЗ площадью 11 млн квадратных километров), политика депортации молодежи коренных народов на протяжении десятилетий привела к беспрецедентному демографическому кризису в Гваделупе и Мартинике и разграблению и расхищению природных ресурсов;

Создание двухуровневой колониальной системы правосудия, которая криминализирует любое сопротивление и защищает коррупционеров (арест молодых людей, борющихся против отравления хлордеконом и захвата земель в Мартинике и Гваделупе, применение исключительных юрисдикций для корсиканцев, которые судят политических заключенных без признания этого статуса и неравного обращения, и условия их содержания, арест Эрве Пинто, президента Ассоциации Коллектив Жистис Матиник);

Политика "пустого кресла" после включения Полинезии в список стран, подлежащих повторной деколонизации;

Отказ от выступления коренного населения на Олимпийских играх под флагами своих стран;

Использование территорий колониальными западными державами, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе (Полинезия, Новая Каледония), а также в Карибско-Американской зоне и на Корсике (база Солензара), в качестве геостратегических военных баз для подготовки к войне, вопреки воле местных народов (Гвиана, Мартиника, Гваделупа);

Несоблюдение процесса деколонизации, предусмотренного Нумейским соглашением, и, как следствие, проведение незаконного референдума и расширение электората, что привело к превращению канаков в меньшинство на их собственной земле, а также многочисленные аресты и депортации активистов CCAT (Сеть координации территорий), находящихся вдали от родных островов и семей.

"Учитывая вышесказанное, задаем риторические и простые вопросы: Могут ли Олимпийские игры, которые являются "моментом мира и надежды" в XXI веке, проводиться в стране, которая подчиняет себе народы?

Не могла ли страна, принимающая Олимпийские игры, снять ограничения на свободу для канаков, а также освободить политических заключенных? У них тоже есть право пережить этот "момент мира" в своих домах, вместе со своими маленькими детьми", - говорится в заявлении БИГ.