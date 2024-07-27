Тейс: Франция теряет на Олимпиаде и без того подорванный имидж страны

Телеканал France 2 должен быть подвергнут санкциям со стороны соответствующих французских властей за провокационные высказывания в адрес азербайджанской команды во время прямой трансляции церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.
Об этом Report заявил американский политолог и эксперт в области международных отношений Питер Тейс.
Эксперт отметил, что негативные высказывания ведущих телеканала в адрес азербайджанской сборной не соответствуют действительности и будут способствовать ухудшению двусторонних отношений между Баку и Парижем.
"Провокационные заявления в Париже - это ужасный прецедент, которого нельзя допустить в современной европейской цивилизации. Азербайджан сохраняет партнерские отношения со всеми странами Европы, и подобные подстрекательские заявления против Баку на Олимпиаде в Париже, возвращают нас в самые мрачные дни европейской средневековой истории", - считает Тейс.
Политолог подчеркнул, что подобными заявлениями Франция теряет и без того подорванный имидж страны, претендующей на консолидированную демократию.
Ранее сообщалось, что Азербайджан может направить жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) за подобные высказывания французского телеканала в ходе открытия Летних Олимпийских игр.