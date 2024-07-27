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Тейс: Франция теряет на Олимпиаде и без того подорванный имидж страны

Тейс: Франция теряет на Олимпиаде и без того подорванный имидж страны Телеканал France 2 должен быть подвергнут санкциям со стороны соответствующих французских властей за провокационные высказывания в адрес азербайджанской команды во время прямой трансляции церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.
Внешняя политика
27 июля 2024 г. 17:51
Тейс: Франция теряет на Олимпиаде и без того подорванный имидж страны

Телеканал France 2 должен быть подвергнут санкциям со стороны соответствующих французских властей за провокационные высказывания в адрес азербайджанской команды во время прямой трансляции церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

Об этом Report заявил американский политолог и эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

Эксперт отметил, что негативные высказывания ведущих телеканала в адрес азербайджанской сборной не соответствуют действительности и будут способствовать ухудшению двусторонних отношений между Баку и Парижем.

"Провокационные заявления в Париже - это ужасный прецедент, которого нельзя допустить в современной европейской цивилизации. Азербайджан сохраняет партнерские отношения со всеми странами Европы, и подобные подстрекательские заявления против Баку на Олимпиаде в Париже, возвращают нас в самые мрачные дни европейской средневековой истории", - считает Тейс.

Политолог подчеркнул, что подобными заявлениями Франция теряет и без того подорванный имидж страны, претендующей на консолидированную демократию.

Ранее сообщалось, что Азербайджан может направить жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) за подобные высказывания французского телеканала в ходе открытия Летних Олимпийских игр.

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Версия на азербайджанском языке Piter Teys: Fransa olimpiadada onsuz da sarsılmış imicini itirir

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