Тейс: Франция теряет на Олимпиаде и без того подорванный имидж страны

Телеканал France 2 должен быть подвергнут санкциям со стороны соответствующих французских властей за провокационные высказывания в адрес азербайджанской команды во время прямой трансляции церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

Телеканал France 2 должен быть подвергнут санкциям со стороны соответствующих французских властей за провокационные высказывания в адрес азербайджанской команды во время прямой трансляции церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

Об этом Report заявил американский политолог и эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

Эксперт отметил, что негативные высказывания ведущих телеканала в адрес азербайджанской сборной не соответствуют действительности и будут способствовать ухудшению двусторонних отношений между Баку и Парижем.

"Провокационные заявления в Париже - это ужасный прецедент, которого нельзя допустить в современной европейской цивилизации. Азербайджан сохраняет партнерские отношения со всеми странами Европы, и подобные подстрекательские заявления против Баку на Олимпиаде в Париже, возвращают нас в самые мрачные дни европейской средневековой истории", - считает Тейс.

Политолог подчеркнул, что подобными заявлениями Франция теряет и без того подорванный имидж страны, претендующей на консолидированную демократию.

Ранее сообщалось, что Азербайджан может направить жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) за подобные высказывания французского телеканала в ходе открытия Летних Олимпийских игр.