Кадыров выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета Баку-Грозный
Внешняя политика
- 10 октября, 2026
- 15:57
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с гибелью людей в результате крушения рейса Баку-Грозный в декабре 2024 года.
Как сообщает Report, об этом Кадыров заявил в ходе приема у президента Азербайджана в Баку.
"Хочу еще раз от себя, от всего чеченского народа выразить глубокое соболезнование в связи с крушением самолета Баку-Грозный в декабре 2024 года. Это наша общая боль.
Мы искренне разделяем скорбь братского азербайджанского народа и молимся за души всех погибших", - сказал он.
Ramzan Kadırov Bakı-Qroznı reysinin qəzasında həlak olanlarla bağlı İlham Əliyevə başsağlığı verib
Ramzan Kadyrov reiterates condolences over Baku–Grozny aircraft crash
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