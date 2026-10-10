Кадыров выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета Баку-Грозный

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с гибелью людей в результате крушения рейса Баку-Грозный в декабре 2024 года.

Как сообщает Report, об этом Кадыров заявил в ходе приема у президента Азербайджана в Баку.

"Хочу еще раз от себя, от всего чеченского народа выразить глубокое соболезнование в связи с крушением самолета Баку-Грозный в декабре 2024 года. Это наша общая боль.

Мы искренне разделяем скорбь братского азербайджанского народа и молимся за души всех погибших", - сказал он.