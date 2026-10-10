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    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Ramzan Kadırov Bakı-Qroznı reysinin qəzasında həlak olanlarla bağlı İlham Əliyevə başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    • 10 oktyabr, 2026
    • 15:43
    Ramzan Kadırov Bakı-Qroznı reysinin qəzasında həlak olanlarla bağlı İlham Əliyevə başsağlığı verib

    Çeçenistanın başçısı Ramzan Kadırov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə 2024-cü ilin dekabrında Bakı-Qroznı təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olanlarla bağlı başsağlığı verib.

    "Report"un məlumatına görə, İlham Əliyevin bu gün Bakıda qəbulunda Ramzan Kadırov deyib:

    "2024-cü ilin dekabrında Bakı-Qroznı təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə əlaqədar öz adımdan, bütün çeçen xalqı adından bir daha dərin hüznlə başsağlığı vermək istəyirəm. Bu, bizim ortaq kədərimizdir.

    Biz qardaş Azərbaycan xalqının kədərini səmimi-qəlbdən bölüşürük və həlak olanların hamısının ruhuna dualar edirik".

    İlham Əliyev Ramzan Kadırov Təyyarə qəzası
    Кадыров выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета Баку-Грозный
    Ramzan Kadyrov reiterates condolences over Baku–Grozny aircraft crash
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