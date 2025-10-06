Йылдырым: Саммит ОТГ в Азербайджане способствует укреплению единства тюркского мира
- 06 октября, 2025
- 19:09
Саммит Организации тюркских государств (ОТГ), организованный Азербайджаном, спососбствует укреплению единства, стабильности и общего будущего тюркского мира.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырым в своей публикации в соцсети X по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Габале.
Он отметил, что братство и единство наших государств являются движущей силой для регионального и глобального развития.
Б. Йылдырым также поблагодарил азербайджанского лидера за гостеприимство.
Отметим, что глава Совета старейшин находится в Азербайджане для участия в XII Саммите ОТГ.
