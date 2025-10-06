İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Xarici siyasət
    • 06 oktyabr, 2025
    • 18:59
    Binəli Yıldırım: Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi Zirvə toplantısı Türk dünyasının gələcəyini gücləndirən görüşdür

    Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Zirvə toplantısı Türk dünyasının birlik, sabitlik və ortaq gələcəyini gücləndirən tarixi bir görüşdür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu TDT Ağsaqqallar Şurasının sədri Binəli Yıldırım Qəbələdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşünə dair "X" hesabındakı paylaşımında qeyd edib.

    O bildirib ki, qardaşlıqdan doğan bu birlik regional sülh və qlobal nizam üçün davamlı güc mənbəyidir.

    B.Yıldırım, həmçinin qonaqpərvərlik üçün Azərbaycan liderinə təşəkkür edib.

    Qeyd edək ki, B.Yıldırım TDT-nin XII Zirvə Görüşündə iştirak etmək üçün Azərbaycanda səfərdədir.

    Йылдырым: Саммит ОТГ в Азербайджане способствует укреплению единства тюркского мира

