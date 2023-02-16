Из Сумгайыта в Турцию отправлено еще четыре контейнерных дома

16 февраля из Сумгайыта в Турцию отправлена очередная партия гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в братской стране.
Как сообщает турецкое бюро Report, помощь включает в себя еще четыре контейнерных дома, каждый из которых предназначен для временного проживания 8-10 человек, а также 31 тонну различной продукции на сумму 175 тыс. манатов.
В ближайшие дни планируется отправить еще 14 контейнерных домов модульного типа и различную продукцию на сумму 380 тыс. манатов.
Напомним 13 февраля из Сумгайыта в зону стихийного бедствия в Турции было отправлено четыре контейнерных дома и около 16 тонн гуманитарной помощи.