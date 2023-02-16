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Из Сумгайыта в Турцию отправлено еще четыре контейнерных дома

Из Сумгайыта в Турцию отправлено еще четыре контейнерных дома 16 февраля из Сумгайыта в Турцию отправлена очередная партия гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в братской стране.
Внешняя политика
16 февраля 2023 г. 14:48
Из Сумгайыта в Турцию отправлено еще четыре контейнерных дома

16 февраля из Сумгайыта в Турцию отправлена очередная партия гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в братской стране.

Как сообщает турецкое бюро Report, помощь включает в себя еще четыре контейнерных дома, каждый из которых предназначен для временного проживания 8-10 человек, а также 31 тонну различной продукции на сумму 175 тыс. манатов.

В ближайшие дни планируется отправить еще 14 контейнерных домов модульного типа и различную продукцию на сумму 380 тыс. манатов.

Напомним 13 февраля из Сумгайыта в зону стихийного бедствия в Турции было отправлено четыре контейнерных дома и около 16 тонн гуманитарной помощи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtdan Türkiyəyə daha 4 modul tipli konteyner və 175 min manatlıq humanitar yardım yola salınıb

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