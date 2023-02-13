Из Сумгайыта в Турцию отправлено 16 тонн гумпомощи

Из Сумгайыта в зону стихийного бедствия в Турции отправлено четыре контейнерных дома и около 16 тонн гуманитарной помощи.

Из Сумгайыта в зону стихийного бедствия в Турции отправлено четыре контейнерных дома и около 16 тонн гуманитарной помощи.

Как сообщает местное бюро Report, в различных частях города созданы пункты сбора помощи для пострадавших от землетрясения в Турции.

Собранная помощь сортируется в этих пунктах и упаковывается. Помощь состоит преимущественно из зимней одежды, постельного белья, чистящих средств, детских подгузников, консервированных продуктов, медикаментов и пр.

Из Сумгайыта в Турцию планируется отправить в общей сложности 22 контейнерных дома для временного проживания людей. На первоначальном этапе сегодня в братскую страну было отправлено четыре контейнерных дома, а также 16 тонн гуманитарной помощи на сумму 230 тыс. манатов.

Акция по сбору гумпомощи в Сумгайыте продолжается.

В ближайшие дни в Турцию планируется отправить около 75 тонн гумпомощи на сумму 500 тыс. манатов.