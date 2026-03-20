Из Ирана в Азербайджан по сей день эвакуированы более 2 тыс. граждан 75 стран

С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке (с 8:00 28 февраля по 10:00 20 марта) из Ирана в Азербайджан эвакуированы 2 853 гражданина 75 стран.

Как сообщает Report, из общего числа эвакуированных 470 человек являются гражданами Азербайджана.

Согласно данным, эвакуированы: 720 граждан Китая, 323 - России, 195 - Бангладеш, 184 - Таджикистана, 148 - Пакистана, 122 - Индии, 72 - Омана, 68 - Индонезии, 49 - Ирана, 44 - Италии, 28 - Алжира, 26 - Испании, 23 - Германии, 20 - Канады, 19 - Франции, 18 - Саудовской Аравии, 17 - Японии, 16 - Грузии, 14 - Узбекистана, по 13 - Польши, Швейцарии и Нигерии, по 12 - Венгрии и Бахрейна, по 11 - Казахстана и Мексики, по 10 граждан - Великобритании, Беларуси, Болгарии и Демократической Республики Конго, 9 - США, по 8 - Бразилии и Судана, по 6 - Словакии, Бельгии, Румынии и ОАЭ.

Кроме того, среди эвакуированных: по 5 граждан - Сербии, Чехии, Швеции, Афганистана, Австралии, Австрии и Греции; по 4 - Иордании, Филиппин, Турции, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Финляндии и Нидерландов; по 3 - Катара, Хорватии, Дании и Норвегии; по 2 - Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Кипра и Словении.

Также эвакуированы по одному гражданину Туниса, ЮАР, Мальдив, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Белиза и Доминиканской Республики.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого началась эвакуация граждан иностранных государств из Ирана в Азербайджан через пограничный пункт "Астара".