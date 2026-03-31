    Внешняя политика
    • 31 марта, 2026
    • 12:08
    Из Ирана в Азербайджан эвакуировано более 3,1 тыс. человек

    Из Ирана с 8:00 28 февраля по 10:00 31 марта в Азербайджан в общей сложности было эвакуировано 3 146 человек.

    Как сообщает Report, из числа эвакуированных 551 человек является гражданином Азербайджана.

    Что касается иностранных граждан, то за отчетный период из Ирана эвакуировано 728 граждан Китая, 354 - России, 198 - Бангладеш, 187 - Таджикистана, 148 - Пакистана, 196 - Индии, 84 - Омана, 68 - Индонезии, 61 - Ирана, 44 - Италии, 55 - Алжира, 26 - Испании, 24 - Германии, 25 - Канады, 19 - Франции, 18 - Саудовской Аравии, 18 - Японии, 19 - Грузии, 16 - Узбекистана, 14 - Польши, 14 - Швейцарии, 13 - Нигерии, 12 - Венгрии, 16 - Бахрейна, 13 - Казахстана, 11 - Мексики, 11 - США, 11 - Беларуси, по 10 - Великобритании, Болгарии, Демократической Республики Конго, 9 - Бразилии, по 8 - Судана, 7 - Венесуэлы, по 6 граждан Словакии, Бельгии, Румынии, Объединенных Арабских Эмиратов.

    Кроме того, среди эвакуированных по 5 граждан Турции, Сербии, Чехии, Швеции, Афганистана, Австралии, Австрии, Греции, Вьетнама, Финляндии, Кыргызстана, по 4 гражданина Иордании, Филиппин, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Нидерландов, по 3 гражданина Катара, Хорватии, Дании, Норвегии, по 2 гражданина Непала, Ливана, Йемена, Мьянмы, Кипра, Словении.

    Также из Ирана в Азербайджан были эвакуированы по 1 гражданину Туниса, ЮАР, Мальдивских островов, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Белиза и Доминиканы.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Эвакуация из Ирана в Азербайджан
    Фото
    Фото
    Последние новости

