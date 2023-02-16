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Из Азербайджана в Турцию отправлено 127 грузовиков с гумпомощью

Из Азербайджана в Турцию отправлено 127 грузовиков с гумпомощью После разрушительного землетрясения в Турции из Баку в братскую страну было отправлено 127 грузовиков с гуманитарной помощью.
Внешняя политика
16 февраля 2023 г. 17:10
Из Азербайджана в Турцию отправлено 127 грузовиков с гумпомощью

После разрушительного землетрясения в Турции из Баку в братскую страну было отправлено 127 грузовиков с гуманитарной помощью.

Об этом Report заявил член "Платформы единства и солидарности Тюркского века" Ондер Аксой.

Он отметил, что кампания по сбору помощи в Баку продолжается.

"Добровольцы занимаются сортировкой и упаковкой груза. На данный момент отправлено 136 грузовиков с гуманитарной помощью, в том числе 9 из Гянджи. В основном посылается теплая одежда, комплекты постельного белья, продукты питания, обогреватели, палатки, в которых больше всего нуждаются пострадавшие от землетрясения", - подчеркнул О.Аксой.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

В 10 провинциях Турции объявлен режим ЧП на период трех месяцев. В стране был объявлен семидневный траур в память о погибших.

ФОТО: Джавид Османов

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəlzələdən sonra Bakıdan Türkiyəyə 127 TIR humanitar yardım göndərilib

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