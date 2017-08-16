Источник: Стала известна предварительная дата проведения заседания "Сердце Азии - Стамбульский Процесс" в Баку

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Очередное заседание "Сердце Азии – Стамбульский Процесс" по вопросу Афганистана пройдет в Баку в середине декабря.

Об этом Report сообщил информированный источник.

Согласно информации, предварительно проведение заседания намечено на 15 декабря. Как сообщалось ранее, на заседании должны принять участие президент Афганистана Ашраф Гани и глава МИД Салахуддин Раббани: "Точная дата проведения заседания будет зависеть от графика президента", - сообщил источник.

Напомним, 17 марта в Баку состоялось заседание высокопоставленных официальных лиц стран, принимающих участие в процессе "Сердце Азии - Стамбульский процесс". Азербайджан принял это мероприятие в качестве сопредседателя процесса в этом году.