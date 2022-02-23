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Исполнительный директор МВФ по Азербайджану посетил Агдам

Исполнительный директор МВФ по Азербайджану посетил Агдам Исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Петр Трабински посетил освобожденный от оккупации город Агдам. Гостя сопровождали представители МВФ и Министерства финансов.
Внешняя политика
23 февраля 2022 г. 18:54
Исполнительный директор МВФ по Азербайджану посетил Агдам

Исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Петр Трабински посетил освобожденный от оккупации город Агдам. Гостя сопровождали представители МВФ и Министерства финансов.

Как сообщает Report, в ходе визита гости ознакомились со зверствами, совершенными вооруженными силами Армении в Агдаме, а также со строительно-монтажными работами, осуществляемыми Азербайджанским государством после освобождения города от оккупации.

Затем Петр Трабински и сопровождавшие его гости посетили комплекс Имарат, Музей хлеба, драматический театр и Джума-мечеть, и воочию увидели армянский вандализм.

“Это мой первый визит на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, - сказал в интервью журналистам Петр Трабински. - Для меня это довольно эмоциональное и мрачное путешествие. В то же время оно многообещающее. Я ознакомился со строительными работами. Желаю азербайджанскому народу мира, благополучия и успехов. Завтра я также посещу Шушу. Выражаю благодарность главе государства за организацию этих визитов”.

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Версия на английском языке IMF Executive Director for Azerbaijan visits Aghdam
Версия на азербайджанском языке BVF-nin Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Ağdama səfər edib

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