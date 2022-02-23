Исполнительный директор МВФ по Азербайджану посетил Агдам

Исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Петр Трабински посетил освобожденный от оккупации город Агдам. Гостя сопровождали представители МВФ и Министерства финансов.

Исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Петр Трабински посетил освобожденный от оккупации город Агдам. Гостя сопровождали представители МВФ и Министерства финансов.

Как сообщает Report, в ходе визита гости ознакомились со зверствами, совершенными вооруженными силами Армении в Агдаме, а также со строительно-монтажными работами, осуществляемыми Азербайджанским государством после освобождения города от оккупации.

Затем Петр Трабински и сопровождавшие его гости посетили комплекс Имарат, Музей хлеба, драматический театр и Джума-мечеть, и воочию увидели армянский вандализм.

“Это мой первый визит на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, - сказал в интервью журналистам Петр Трабински. - Для меня это довольно эмоциональное и мрачное путешествие. В то же время оно многообещающее. Я ознакомился со строительными работами. Желаю азербайджанскому народу мира, благополучия и успехов. Завтра я также посещу Шушу. Выражаю благодарность главе государства за организацию этих визитов”.