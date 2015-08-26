 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Исполнительный секретарь ПЕА обсудил с послом США парламентские выборы

    Взаимные интересы внесут вклад в дальнейшее развитие отношений между двумя странами

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Заместитель председателя, исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), заместитель премьер-министра Али Ахмедов принял чрезвычайного и полномочного посла США в Азербайджане Роберта Секуту. 

    Как сообщает Report, в ходе встречи в штаб-квартире партии состоялся обмен мнениями о существующем положении двусторонних отношений между Азербайджаном и США и перспективах развития. Было отмечено, что взаимные интересы внесут вклад в дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

    На встрече также были обсуждены мероприятия в связи с подготовкой к предстоящим парламентским выборам.

    Кроме того, на встрече участвовали заведующий политическим отделом посольства США Зия Сайед и советник по политическим вопросам Сьюзан Чесли.  

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi