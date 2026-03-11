Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Исмаил Серагелдин: Бакинский форум проходит в условиях серьезных мировых потрясений, что делает его особенным

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 15:22
    Исмаил Серагелдин: Бакинский форум проходит в условиях серьезных мировых потрясений, что делает его особенным

    XIII Глобальный Бакинский форум проходит в условиях серьезных потрясений в мире, что делает его особенно важным.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Баку заявил бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагелдин.

    "Мир охвачен войнами. Мир переживает период не просто перехода, а разрыва, когда прежний порядок, основанный на правилах многостороннего взаимодействия, получил очень серьезный удар - возможно даже смертельный", - сказал он.

    Серагелдин отметил, что в таких условиях Глобальный Бакинский форум может сыграть важную роль, поскольку среди его участников - опытные политики и эксперты в сфере международных отношений.

    "Бакинский форум проходит в момент, когда нам как никогда нужны опыт и мудрость его участников. Но нам также необходима их готовность искать новые пути решения конфликтов", - подчеркнул он.

    İsmayıl Serageldin: Qlobal Bakı Forumu bu il xüsusi əhəmiyyət daşıyır
    Serageldin: Baku Forum held amid major global upheavals, making it special
