    Xarici siyasət
    • 11 mart, 2026
    • 15:29
    İsmayıl Serageldin: Qlobal Bakı Forumu bu il xüsusi əhəmiyyət daşıyır

    Bu il XIII Qlobal Bakı Forumu xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Bakıda keçirilən mətbuat konfransında çıxış edən Dünya Bankının keçmiş vitse-prezidenti İsmayıl Serageldin bildirib.

    "Dünya müharibələrə bürünüb. Təkcə keçid deyil, həm də çoxtərəfli qarşılıqlı əlaqə qaydalarına əsaslanan əvvəlki nizamın çox ciddi, bəlkə də ölümcül bir zərbə aldığı bir dövrü yaşayır", - o deyib.

    İ.Serageldin qeyd edib ki, belə şəraitdə Qlobal Bakı Forumu mühüm rol oynaya bilər, çünki onun iştirakçıları arasında təcrübəli siyasətçilər və beynəlxalq münasibətlər sahəsində ekspertlər var: "Bakı Forumu elə bir vaxtda keçirilir ki, onun iştirakçılarının təcrübəsinə həmişəkindən daha çox ehtiyacımız var. Lakin bizə həmçinin onların münaqişələrin həlli üçün yeni yollar axtarmağa hazır olması lazımdır".

