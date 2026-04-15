Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Иран не намерен проводить переговоры с США где-либо, кроме Пакистана

    Внешняя политика
    • 15 апреля, 2026
    • 22:43
    Иран не намерен проводить переговоры с США где-либо, кроме Пакистана

    Иран не рассматривает возможность проведения следующего раунда переговоров с США где-либо, кроме Исламабада.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

    Отмечается, что несмотря на стремление ряда европейских стран принять у себя диалог между США и Ираном, никакого решения о смене места переговоров принято не было.

    Напомним, что, отвечая на вопрос журналиста о том, пройдет ли второй раунд переговоров с Ираном в столице Пакистана Исламабаде, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что переговоры состоятся там же, где проходили в прошлый раз.

    İran Pakistandan başqa heç yerdə ABŞ ilə danışıqlar aparmaq istəmir
    Iran insists on Pakistan venue for talks with US

