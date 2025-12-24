Ираклий Кобахидзе поздравил президента Азербайджана

24 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Премьер-министр Грузии поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Глава нашего государства поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.

В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений, основанных на принципах дружбы и добрососедства, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.