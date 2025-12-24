Ираклий Кобахидзе поздравил президента Азербайджана
Внешняя политика
- 24 декабря, 2025
- 13:32
24 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Премьер-министр Грузии поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.
Глава нашего государства поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.
В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений, основанных на принципах дружбы и добрососедства, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.
