    İrakli Kobaxidze Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 24 dekabr, 2025
    • 13:17
    İrakli Kobaxidze Azərbaycan Prezidentini təbrik edib
    İrakli Kobaxidze

    Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze dekabrın 24-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    Gürcüstanın Baş naziri Prezident İlham Əliyevi ad günü münasibətilə təbrik edib, ona prezidentlik fəaliyyətində yeni uğurlar və möhkəm cansağlığı arzulayıb.

    Dövlət başçısı göstərilən diqqətə və təbrikə görə minnətdarlığını bildirib.

    Söhbət zamanı dostluq və mehriban qonşuluq prinsiplərinə əsaslanan ikitərəfli münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb, əməkdaşlığın perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

