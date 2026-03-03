Ирак прекратил экспорт нефти из Курдистана в порт Джейхан

Ирак прекратил экспорт нефти из региона Курдистан в порт Джейхан в Турции.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, транспортировка около 200 тыс. баррелей нефти в сутки была приостановлена после того, как производители сократили добычу в качестве меры предосторожности на фоне эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном.

Помимо этого отмечается, что Министерство нефти Ирака обратилось к ряду производителей в стране с просьбой сократить добычу нефти. Ведомство поясняет, что закрытие Ормузского пролива привело к нарушению международного судоходства и сделало невозможным заход танкеров. Так, недостаток судов в южных портах Ирака и сокращение экспорта на некоторых терминалах привело к критическому уровню заполнения резервуаров.

Ирак в январе добывал 4,157 млн б/с. В настоящее время на Ближнем Востоке для местного потребления производится всего 50 тыс. б/с.