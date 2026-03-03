Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Ирак прекратил экспорт нефти из Курдистана в порт Джейхан

    Внешняя политика
    • 03 марта, 2026
    • 18:51
    Ирак прекратил экспорт нефти из Курдистана в порт Джейхан

    Ирак прекратил экспорт нефти из региона Курдистан в порт Джейхан в Турции.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Bloomberg.

    По информации агентства, транспортировка около 200 тыс. баррелей нефти в сутки была приостановлена после того, как производители сократили добычу в качестве меры предосторожности на фоне эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном.

    Помимо этого отмечается, что Министерство нефти Ирака обратилось к ряду производителей в стране с просьбой сократить добычу нефти. Ведомство поясняет, что закрытие Ормузского пролива привело к нарушению международного судоходства и сделало невозможным заход танкеров. Так, недостаток судов в южных портах Ирака и сокращение экспорта на некоторых терминалах привело к критическому уровню заполнения резервуаров.

    Ирак в январе добывал 4,157 млн б/с. В настоящее время на Ближнем Востоке для местного потребления производится всего 50 тыс. б/с.

    Джейхан Иракский Курдистан нефть экспорт нефти Турция эскалация на Ближнем Востоке Совместная операция Израиля и США Иран
    Ты - Король

    Последние новости

    19:06

    ЦАХАЛ нанес авиаудар по аэропорту Мехрабад в Тегеране

    Другие страны
    19:03

    Стоимость золота опустилась ниже $5 050 за тройскую унцию

    Финансы
    18:58

    Байрамов обсудил с главой МИД Латвии эскалацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    18:58

    ВВС Израиля нанесли удар по зданию Совета экспертов Ирана в Куме

    Другие страны
    18:51

    Ирак прекратил экспорт нефти из Курдистана в порт Джейхан

    Внешняя политика
    18:50
    Фото

    Граждане 30 стран вывезены из Ирана через Азербайджан на фоне военных действий - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    18:42
    Фото

    Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии

    Kультурная политика
    18:39

    Пашинян прибыл в Грузию с рабочим визитом

    В регионе
    18:38

    Глава МИД Франции поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации граждан из Ирана

    Внешняя политика
    Лента новостей