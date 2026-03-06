ИОПБ и ТюркПА обсудили вопросы сотрудничества

Генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) посол Берик Арын и генеральный секретарь ТюркПА Рамиль Гасанов обсудили вопросы сотрудничества между двумя организациями.

Как сообщает Report, встреча состоялась в рамках официального визита Берика Арына в Баку.

В ходе беседы стороны провели подробный обмен мнениями по вопросам многолетнего взаимодействия между организациями.

Также были отмечены проекты, реализуемые ТюркПА в рамках действующего председательства Казахстан, и возможное участие профессиональных экспертов ИОПБ в работе постоянных комиссий организации.