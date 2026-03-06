Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    ИОПБ и ТюркПА обсудили вопросы сотрудничества

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 12:32
    ИОПБ и ТюркПА обсудили вопросы сотрудничества

    Генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) посол Берик Арын и генеральный секретарь ТюркПА Рамиль Гасанов обсудили вопросы сотрудничества между двумя организациями.

    Как сообщает Report, встреча состоялась в рамках официального визита Берика Арына в Баку.

    В ходе беседы стороны провели подробный обмен мнениями по вопросам многолетнего взаимодействия между организациями.

    Также были отмечены проекты, реализуемые ТюркПА в рамках действующего председательства Казахстан, и возможное участие профессиональных экспертов ИОПБ в работе постоянных комиссий организации.

    ƏTİT Baş direktoru TÜRKPA Baş katibi ilə görüşüb
    IOFS Director General meets with TURKPA Secretary General
