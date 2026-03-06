ƏTİT Baş direktoru TÜRKPA Baş katibi ilə görüşüb

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Ərzaq Təhlükəsizliyi üzrə İslam Təşkilatının (ƏTİT) Baş direktoru səfir Berik Arın Bakıya rəsmi səfəri çərçivəsində TÜRKPA-nın Baş katibi Ramil Həsənlə görüşüb.

    "Report"un məlumatına görə, görüş zamanı iki təşkilat arasında uzun illərdir davam edən əməkdaşlıq məsələlərinə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.

    Həmçinin TÜRKPA-nın Qazaxıstanın fəaliyyətdə olan sədrliyi çərçivəsində həyata keçirdiyi layihələr, təşkilatın daimi komissiyalarının işində ƏTİT-in peşəkar ekspertlərinin mümkün iştirakı da xüsusi olaraq vurğulanıb.

    ИОПБ и ТюркПА обсудили вопросы сотрудничества

