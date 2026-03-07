İran BƏƏ-dəki ABŞ aviabazasına PUA-larla hücum edib
Digər ölkələr
- 07 mart, 2026
- 14:54
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələri BƏƏ-də yerləşən ABŞ-nin "Əl-Dafra" hərbi bazasına pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə zərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SEPAH-ın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
İran tərəfinin məlumatına görə, hücum nəticəsində ABŞ-nin peyk rabitə mərkəzi, eləcə də erkən xəbərdarlıq və atəşin idarə olunması üçün radiolokasiya stansiyaları vurulub.
