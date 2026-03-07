Иран атаковал беспилотниками американскую авиабазу в ОАЭ

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Другие страны
    • 07 марта, 2026
    • 14:45
    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли удар беспилотниками по американской военной базе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба КСИР.

    По информации иранской стороны, в результате атаки были поражены американский центр спутниковой связи, а также радиолокационные станции раннего предупреждения и управления огнем.

    İran BƏƏ-dəki ABŞ aviabazasına PUA-larla hücum edib
    Iran launches drone attack on US airbase in UAE
