Иран атаковал беспилотниками американскую авиабазу в ОАЭ
Другие страны
- 07 марта, 2026
- 14:45
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли удар беспилотниками по американской военной базе Аль-Дафра в ОАЭ.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба КСИР.
По информации иранской стороны, в результате атаки были поражены американский центр спутниковой связи, а также радиолокационные станции раннего предупреждения и управления огнем.
